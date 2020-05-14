В Кривом Роге умерли два человека, больных коронавирусом, которых самовольно выписал из больницы главврач

Главное: В Кривом Роге главный врач местной больницы самовольно выписал 15 больных коронавирусом. Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти двоих из них.

Детали: В Кривом Роге главного врача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает «Радио Свобода».

Директор департамента охраны здравоохранения горсовета Константин Мурашко заявил, что 21 пациент и шестеро медработников учреждения находились в самоизоляции в здании больницы как такие, которые контактировали с больной женщиной.

«У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным COVID-19», — сказал Мурашко.

Он также добавил, что всем выписанным было предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в была туда переведена. А действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что два пациента с коронавирусом, которых самовольно выписал главврач больницы, где они проходили лечение, умерли. В больнице работает комиссия, которая оценит действия руководства медицинского учреждения.

По словам главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, пока рано говорить о вине главврача, поскольку в его словах была логика, и у выписанных не было симптомов.

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