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Тысяча смертей за две недели: как развивается ситуация с коронавирусом в Африке

Тысяча смертей за две недели: как развивается ситуация с коронавирусом в Африке

Главное: Жертвами коронавируса в Африке стали 2 480 человек. Заболели 72 379 людей.

Детали: Всемирная организация здравоохранения озвучила свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Африке.

В отчете, который публикуется в четверг, 14 мая, сообщается о том, что жертвами заразы на континенте стали уже 2 480 человек. Всего с начала пандемии заболели 72 379 людей.

Отмечается, что хуже всего ситуация с коронавирусом обстоит в ЮАР, где заразились 12 074 человек.

В Египте коронавирусом подцепили 10 431 людей, тут же фиксируется наибольшее число жертв – 556. На втором месте по смертности от коронавируса находится Алжир – тут умерли 522 человека.

Добавим, что 28 апреля ВОЗ публиковала данные по Африке: тогда жертвами коронавируса стали 1 465 человек, а заразились 33 085 людей.

В тему 14 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус в Бразилии побил очередной страшный рекорд.

14 мая 2020 года власти Кипра рассказали, как будут принимать туристов во время пандемии коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Египет, Всемирная организация здравоохранения, Африка, ЮАР, коронавирус

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