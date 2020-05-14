Песков признался, что заболел коронавирусом после того, как кое-что снял

Главное: Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, когда подхватил коронавирус. Случилось это после того, как он снял специальный бейджик.

Детали: Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией после того, как перестал носить свой противовирусный бейджик, который он купил в начале апреля. Об этом он признался в интервью «Коммерсанту».

«Я носил бейджик, возил его в машине и до сих пор его вожу. И когда журналисты начали писать в том числе и о его вреде, я его снял», — сказал пресс-секретарь Путина.

На замечание журналиста: «Может, и зря», — Песков ответил, что не исключено.

Отметим, что в России довольно популярны антимикробные бейджи, создатели которых уверяют в рекламе, что уже через 10 минут после начала использования в «зоне дыхания человека» образуется «защитный купол», убивающий до 99% вирусов.

В тему: 12 мая стало известно, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом.