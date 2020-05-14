Власти Кипра рассказали, как будут принимать туристов во время пандемии коронавируса

Главное: Несмотря на пандемию коронавируса, уже с июля Кипр готов принимать туристов. Власти разработали специальный «механизм».

Детали: Власти Кипра заявили, что готовы принимать туристов уже с июля, несмотря на пандемию коронавируса. Уже разработана специальная процедура отдыха для людей, которые рискнут прилететь на остров.

Сообщается, что туристы еще в самолете будут обязаны надеть маску и перчатки, а после посадки им измерят температуру.

Прилетающим обещают, что шезлонги будут дезинфицировать после каждого туриста, а расстояние между зонтиками на пляжах и у бассейнов составит четыре метра.

Кроме этого, в масках и перчатках туристы должны будут посещать рестораны, бары и холлы отелей, где будут регулярно дезинфицировать номера и ключи от них. Отмечается, что время между отъездом и заездом увеличат до шести часов.

Также в лифты будут пускать не более четырех человек – все они должны быть в масках и перчатках.

На всем острове вводятся «правила социального дистанцирования».

В тему 23 апреля 2020 года американский ученый заявил, что цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация.

2 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирус способствует появлению биопаспортов.