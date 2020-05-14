Власти Кипра рассказали, как будут принимать туристов во время пандемии коронавируса

Главное: Несмотря на пандемию коронавируса, уже с июля Кипр готов принимать туристов. Власти разработали специальный «механизм».
Детали: Власти Кипра заявили, что готовы принимать туристов уже с июля, несмотря на пандемию коронавируса. Уже разработана специальная процедура отдыха для людей, которые рискнут прилететь на остров.
Сообщается, что туристы еще в самолете будут обязаны надеть маску и перчатки, а после посадки им измерят температуру.
Прилетающим обещают, что шезлонги будут дезинфицировать после каждого туриста, а расстояние между зонтиками на пляжах и у бассейнов составит четыре метра.
Кроме этого, в масках и перчатках туристы должны будут посещать рестораны, бары и холлы отелей, где будут регулярно дезинфицировать номера и ключи от них. Отмечается, что время между отъездом и заездом увеличат до шести часов.
Также в лифты будут пускать не более четырех человек – все они должны быть в масках и перчатках.
На всем острове вводятся «правила социального дистанцирования».
2 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирус способствует появлению биопаспортов.