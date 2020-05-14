Киев снова сковали огромные пробки

Главное: Сегодня, 14 мая, с самого утра Киев сковали огромные пробки. Из пригорода в центр невозможно доехать за несколько часов.

Детали: В третий день смягчения карантинных мер в Киеве с самого утра 14 мая из-за дождей и неработающего метро наблюдаются огромные пробки. Об этом свидетельствуют онлайн-данные Google Maps.

В частности, на онлайн-карте пробки обозначены на проспекте Победы, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Жилянской, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда.

Значительно затруднено движение на улице Новоконстантиновской, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, на улице Максима Гринченко.

Заторы также наблюдаются и на левом берегу столицы: на проспекте Николая Бажана, Дарницком и Харьковком шоссе, улице Здолбуновской, проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Генерала Жмаченко, улице Братиславской, проспекте Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака.

Некоторые водители, которые едут из пригорода Киева, сообщили «Стране», что даже с запасом времени в центр невозможно доехать за несколько часов. Те, кто выехал из дома в 07:00 в надежде проскочить, два часа продвигались по миллиметру.

В тему: Накануне, 13 мая, с утра во всех районах Киева также образовались серьезные пробки.