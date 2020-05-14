Количество выздоровевших от коронавируса украинцев впервые превысило число новых заболевших

Главное: За минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 427 украинцев. Впервые эта цифра превышает количество новых зараженных.

Детали: От начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировано 16 847 случаев заболевания, из них 422 — за последние сутки, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Умерли от коронавируса за все время пандемии в Украине 456 человек, из них 24 медработника. 4143 человека вылечились от этой болезни, в том числе 1058 медработников.

В целом картина по Украине выглядит следующим образом:

— Винницкая обл. — 654 (355 выздоровели);

— Волынская обл. — 535 (140 выздоровели);

— Днепропетровская обл. — 781 (82 выздоровели);

— Донецкая обл. — 117 (34 выздоровели);

— Житомирская обл. — 533 (81 выздоровел);

— Закарпатская обл. — 791 (120 выздоровели);

— Запорожская обл. — 347 (149 выздоровели);

— Ивано-Франковская обл. — 1166 (423 выздоровели);

— г. Киев — 2012 (189 выздоровели);

— Киевская обл. — 1067 (186 выздоровели);

— Кировоградская обл. — 432 (288 выздоровели);

— Луганская обл. — 42 (15 выздоровели);

— Львовская обл. — 904 (169 выздоровели);

— Николаевская обл. — 228 (68 выздоровели);

— Одесская обл. — 693 (40 выздоровели);

— Полтавская обл. — 257 (155 выздоровели);

— Ровенская обл. — 1062 (254 выздоровели);

— Сумская обл. — 158 (82 выздоровели);

— Тернопольская обл. — 1033 (432 выздоровели);

— Харьковская обл. — 713 (87 выздоровели);

— Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели);

— Хмельницкая обл. — 209 (54 выздоровели);

— Черкасская обл. — 348 (161 выздоровел);

— Черновицкая обл. — 2516 (464 выздоровели);

— Черниговская обл. — 84 (19 выздоровели).

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 14 мая, на брифинге заявил, что в Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. В частности, по его словам, за минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

«Сегодня у нас рекордное количество выздоровевших — 427. Впервые за весь ход коронавируса в Украине количество лиц, которое выздоровело превысило количество лиц, которое заболело», — заявил Степанов.

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