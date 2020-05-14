В Украине может возникнуть дефицит воды

Главное: В Украине может возникнуть дефицит питьевой воды. Связано это с нехваткой воды в бассейнах некоторых рек.

Детали: В бассейнах некоторых украинских рек может возникнуть дефицит воды, что может потребовать оптимизации использования водных ресурсов, а также обеспечение населения качественной питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Как отметили в ведомстве, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В СНБО считают, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

В ведомстве также планируют проведение полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

В тему: В марте 2017 года мы писали, что Украина начинает страдать от нехватки воды. Уровень наполнения рек в последние годы оставалась на отметке 20% от требуемого стандарта.