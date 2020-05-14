Ученый объяснил, почему некоторые люди не верят в существование коронавируса

Главное: В существование коронавируса SARS-CoV-2 не верят люди со слабой психикой. Об этом заявил заместитель директора российского Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев.

Детали: Заместитель директора российского Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев объяснил, почему некоторые люди «с маниакальным упорством» отрицают факт существования коронавируса SARS-CoV-2.

По его мнению, такой «привычкой» обладают люди со слабой психикой, поскольку она помогает им защититься, передает «ТВ Звезда».

«Отрицание ‒ защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях», ‒ отметил ученый, добавив, что эти ииллюзии будут сохраняться до тех пор, пока «COVID-диссиденты» не заболеют сами или не потеряют своего близкого.

«Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам», ‒ выразил уверенность Юрий Бубеев.

При этом он подчеркнул, что люди, которые верят в коронавирусную инфекцию, однако не соблюдают режим самоизоляции, просто проверяют рамки дозволенного.

В тему: 19 апреля 2020 года сообщалось, что пандемия коронавируса ‒ это масштабный эксперимент по зомбированию.

А 24 марта 2020 года мы писали, что митрополит УПЦ призвал верующих не искажать реальность отрицанием коронавируса, но и не впадать в панику.