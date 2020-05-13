Рада решила судьбу «Яндекса» и российских соцсетей

Главное: Верховная Рада одобрила продление запрета сервисов «Яндекса» и российских соцсетей. За документ проголосовали 248 парламентариев.

Детали: В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании приняла постановление № 3319 «Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Как передает «ДС», документом, за который проголосовали 248 народных избранников, рекомендовано Совету нацбезопасности и обороны Украины продлить блокировку сервисов поискового гиганта «Яндекс» (www.yandex.ru), почтовика «Mail.ru» (www.mail.ru), соцсетей «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru).

Как известно, 16 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагали, в частности, трехлетнюю блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндексу».

В тему: 12 июня 2017 года мы писали, что по данным СБУ, Россия именно через ВК и «Одноклассники» готовила вторжение на территорию Украины.

А 31 июля 2017 года сообщалось, что Путин запретил россиянам пользоваться тем, что они так активно продвигали в Украине.