Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 13 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 13 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 298 269, смертей ‒ 293 514, а выздоровлений ‒ 1 510 814. В Украине же выявлено 16 425 инфицированных, зарегистрировано 439 смертей и 3 716 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 372 855 (смертей ‒ 82 548), России ‒ 242 271 (2 212), Великобритании ‒ 230 984 (33 263), Испании ‒ 228 030 (26 920), Италии ‒ 221 216 (30 911), Бразилии ‒ 179 457 (12 531), Франции ‒ 178 349 (26 994), Германии ‒ 173 546 (7 780), Турции ‒ 141 475 (3 894), Иране ‒ 112 725 (6 783), Китае ‒ 84 021 (4 637), Индии ‒ 77 729 (2 535), Канаде ‒ 72 444 (5 300), Перу ‒ 72 059 (2 057), Бельгии ‒ 53 981 (8 843), Саудовской Аравии ‒ 44 830 (273) и Нидерландах ‒ 43 410 (5 581).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 12 мая 2020 года мы писали, что пресс-секретарь Путина подхватил коронавирус.

А 13 мая 2020 года сообщалось, что в Украине рекордно выросло число людей, победивших коронавирус.