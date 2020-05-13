Через 10 лет москвичей массово чипизируют

Главное: Правительство столицы России планирует к 2030 году чипизировать жителей Москвы. Уже разработан соответствующий план.

Детали: Правительство Москвы планирует чипизацию жителей. На Официальном сайте мэра столицы РФ сообщается о планах по применению «вживлённых в организм» медицинских цифровых устройств.

Как сообщается в статье «Человеческий и социальный капитал», которая размещена в разделе «Умный город-2030», Москва будущего – это «умный город» в котором активно применяются цифровые технологии.

В частности, идет речь о том, что «получат дальнейшее развитие носимые цифровые медицинские устройства».

«Носимые устройства, датчики и сенсоры в одежде горожан будут заблаговременно подавать сигнал в городскую медицинскую информационно-аналитическую систему», - говорится в статье.



Также отмечается, что «на основе данных об образе жизни и здоровье москвичей, полученных от датчиков, страховые компании будут вычислять размер страховых выплат».

Также сообщается, что «будут применяться нанороботы − устройства размером с клетку крови, функционирующие внутри тела человека».

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали о том, что во Львове стартовал процесс чипизации населения. Руководит этим процессом бывший глава парамасонской структуры Rotary International.

3 мая 2020 года мы писали о том, что в России сняли с эфира скандальную программу о чипизации и манипуляции населением.

