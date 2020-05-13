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Митрополит УПЦ объяснил, в чем разница между истинной верой и суеверием

Митрополит УПЦ объяснил, в чем разница между истинной верой и суеверием

Главное: Митрополит УПЦ рассказал, в чем особенность языческой психологии понимания Бога и как проявляется современное язычество. Архиерей отметил важность не просто соблюдения обрядов, а присущность веры.

Детали: Многие люди воспринимают Церковь как некую службу ритуальных услуг, не понимая при этом сущности Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

По словам владыки, опасность языческой психологии понимания Бога и спасения в том, что пока «происходят чудеса и исцеления — такая вера нравится людям, но как только заходит речь о Распятом Боге и о необходимости распинать самого себя ради Бога, то тут же следует «реакция ненависти и возмущения».

«Как понять тех людей, которые крещены, в чьих домах есть Евангелие и иконы, но которые продолжают жить язычеством. Для них крест — это нечто вроде оберега, Церковь — салон ритуальных услуг, а вера — языческий ритуал, в котором свеча или пожертвование меняется на „пакет услуг“ от Бога», — отметил митрополит Лука.

По его мнению, современное язычество проявляется, в том числе в недоверии к Церкви и легкой внушаемости.

«Язычниками легко управлять, ими легко манипулировать. Язычники станут играть в футбол в полной уверенности, что это безопасно во время карантина, но будут негодовать по поводу крестных ходов, потому что это несет в себе угрозу жизни. Так устроено абсурдное мышление язычников. Они верят, что идол — живой, хоть он и каменный», — подчеркнул архиерей.

Он заявил, что по-настоящему верующих людей намного меньше, чем суеверных, которым нужно от Церкви исключительно «выполнение ритуалов».

В тему: В Запорожье представители Церквей просят главу ОГА разрешить проводить богослужения.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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