Главные новости за 13 мая 2020 года

— В Украине продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. При этом за сутки рекордно выросло число случаев выздоровления.

— «Масочный режим» в Украине могут отменить летом, если эпидситуация в стране будет благоприятной. Если же заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад, маски нам придется носить до конца года.

— В Киеве второй день подряд наблюдается сокращение новых случаев заражения коронавирусом. После 22 мая городская власть планирует восстановить работу общественного транспорта в обычном режиме.

— В Киеве открылись 29 сельскохозяйственных рынков. Появился список.

— Народные депутаты Украины проголосовали за «антиколомойский» законопроект. Министр юстиции Денис Малюська разъяснил, за что именно проголосовали народные депутаты.

— Губернатор Одесской области Максим Куцый возмутился вопросом журналистов о простаивающих автомобилях скорой помощи. После чего попросил бойцов Нацгвардии выгнать их из своего «режимного» кабинета.

— В Украине хотят открыть уголовное дело против бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Связано это с ее реформами.

— Из-за пандемии коронавируса без работы остались 197 тысяч украинцев. Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.