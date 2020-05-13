Против Супрун в Украине могут открыть дело

Главное: В Украине хотят открыть уголовное дело против бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Связано это с ее реформами.

Детали: Против бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тысяч медиков, в Украине хотят открыть уголовное дело.

Об этом пишет один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО, Atlantic Council.

«Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Ульяны Супрун, которая отлично выполняла обязанности министра здравоохранения и попыталась реформировать шаткую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе», — говорится в колонке автора центра.

Как пишет «Страна», Atlantic Council по сути признает, что Сурпун — гражданка США. А, значит, не имела права занимать пост и.о. министра — на госслужбу в Украине не могут назначаться иностранные граждане.

В статье также отмечается, что Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры, при чем сама она до этого назначения ни одного дня не работала прокурором.

«Зеленский заменил Рябошапку на Венедиктову — политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. Результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры», — говорится в статье.

В тему: В начале мая президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил слухи о приостановке медицинской реформы. Перечислив ее негативные последствия для системы здравоохранения, украинский лидер заявил, что ждет от уполномоченных лиц принятия соответствующих решений