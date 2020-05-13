Депутаты решили судьбу «антиколомойского» закона

Главное: Народные депутаты Украины проголосовали за «антиколомойский» законопроект. Министр юстиции Денис Малюська разъяснил, за что именно сегодня проголосовали.

Детали: Сегодня, 13 мая, Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект № 2571-д (так называемый «антиколомойский») относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок. За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов, сообщает «Экономическая правда».

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. В зале во время голосования присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал «защитить экономику» и поддержать законопроект.

Министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook разъяснил, за что именно проголосовали народные депутаты.

В тему: 30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2571-д, прозванный в народе «антиколомойским».