Митрополит Антоний молился о священнослужителях, которые умерли от COVID-19

Главное: Сегодня митрополит Антоний молился о здравии больных коронавирусом, о врачах, которые борются с болезнью и об упокоении священнослужителях, которые умерли от COVID-19.

Детали: В Киево-Печерской лавре в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери сегодня, в день Преполовение Пятидесятницы, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук митрополита Антония, во время Литургии были помянуты имена всех усопших священнослужителей, которые умерли от COVID-19.

Также были вознесены особые прошения об избавлении от коронавируса и о здравии врачей.

В конце богослужения митрополит Антоний поздравил присутствующих с праздником.

В тему: 11 мая 2020 года митрополит Антоний рассказал об особенностях Причастия в условиях пандемии.