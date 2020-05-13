Стало известно, когда в Киеве запустят общественный транспорт

Главное: В Киеве второй день подряд наблюдается сокращение новых случаев заражения коронавирусом. После 22 мая городская власть планирует восстановить работу общественного транспорта в обычном режиме.

Детали: За минувшие сутки в Киеве коронавирусной инфекцией заразились 30 человек. Накануне было зафиксировано 59 случаев. Таким образом, второй день подряд в столице наблюдается уменьшение числа новых заболевших. Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

При этом он добавил, что за минувшие сутки умерли еще двое человек. А также 31 человек выздоровел от коронавируса.

Всего в столице на сегодняшний день — 1960 зараженных коронавирусом.

Кличко также заявил, что киевская власть планирует после 22 мая восстановить работу транспорта в обычном режиме в рамках ослабления карантина.

В частности, в Киеве будут возобновлять сеть маршрутов общественного транспорта, в первую очередь электротранспорта, трамваев, троллейбусов.

«Надо понимать, что общественный транспорт можно остановить за один день, но чтобы восстановить требуется некоторое время. То есть это делается постепенно. Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах города», — заявил он.

В тему: В Украине продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. При этом за сутки рекордно выросло число случаев выздоровления.