Голик: Хочу, чтоб в каждом городе научились хранить память погибших героев, как это делают в Днепре

В каждом городе Украины должны научиться бережно хранить память о Героях, погибших на войне, как это делают в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик.

«Три года назад, 12 мая 2017 года, мы открыли в Днепре построенную нами Аллею Героев в сквере возле Днепропетровской ОГА. Ее мы построили вместе с теми, кому как и нам не все равно. Ее мы построили в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Свободу и Независимость Украины», — написал он.

На Аллее более 500 фотографий Героев, отдавших свою жизнь в борьбе за Независимость Украины.

«Более 500 лиц, в глаза которых нужно регулярно смотреть всем, чтобы понимать цену, которую платит наша страна за свою свободу. Несколько сот тысяч людей со всей страны побывали на этой Аллее, включая первых лиц страны. Все иностранные делегации, приезжающие в Днепропетровскую область, обязательно приходят на эту Аллею. Как и в Музей АТО, тоже созданный нами. Более 20 000 школьников побывали тут», — отметил Голик.

По его словам, каждый, побывавший на этой Аллее, посмотрел в глаза тех, кто погиб на этой войне.

«Очень хочу, чтобы в каждом городе научились бережно хранить память о Героях, погибших на этой войне. Очень хочу, чтобы вместо разговоров о патриотизме, были действия. Как у нас. Для того, чтобы что-то в стране было и, вообще, чтобы страна была, в ней должен быть мир, основанный на силе ее армии. Именно эти лица на Аллее Героев в Днепре и те, кто был, есть и будет на этой войне с оружием в руках сражаться за Украину, и есть основа государства. Если бы не каждодневный подвиг каждого из них — не было бы ничего», — подчеркнул он.