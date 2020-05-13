Стали известны две страны, которые, похоже, победили коронавирус

Главное: Новая Зеландия и Таиланд почти победили коронавирус. В этих странах уже не фиксируют зараженных.

Детали: Похоже, двум странам удалось победить коронавирус. Обнадеживающие данные на среду, 13 мая, предоставляют власти Новой Зеландии и Таиланда.

Так, в Новой Зеландии было 1 147 случаев заражения, умер 21 человек. Однако уже за вторые последние сутки не зафиксировали новых случаев коронавируса.

Кроме этого уже сутки не фиксируют заразу в Таиланде. Тут заболели 3 017 человек, а жертвами коронавируса стали 56 людей.

И в Новой Зеландии, и в Таиланде власти продолжают существенно ослаблять карантинные меры.

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