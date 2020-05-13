В Украине рекордно выросло число людей, победивших коронавирус

Главное: В Украине продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. При этом за сутки рекордно выросло число случаев выздоровления.
Детали: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека, скончались от осложнений 14 больных. Наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой, Винницкой, Харьковской областях и Киеве, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента. «У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели — 343», — заявил Степанов.
За все время пандемии количество инфицированных достигло 16425, умерли 439 украинцев, вылечились 3716 пациентов.
Ситуация по областям выглядит так:
— Винницкая обл. — 628 (309 выздоровели);
— Волынская обл. — 510 (127 выздоровели);
— Днепропетровская обл. — 773 (79 выздоровели);
— Донецкая обл. — 102 (26 выздоровели);
— Житомирская обл. — 530 (67 выздоровели);
— Закарпатская обл. — 764 (114 выздоровели);
— Запорожская обл. — 331 (135 выздоровели);
— Ивано-Франковская обл. — 1144 (334 выздоровели);
— г. Киев — 1960 (169 выздоровели);
— Киевская обл. — 1049 (179 выздоровели);
— Кировоградская обл. — 428 (273 выздоровели);
— Луганская обл. — 42 (15 выздоровели);
— Львовская обл. — 870 (168 выздоровели);
— Николаевская обл. — 225 (63 выздоровели);
— Одесская обл. — 680 (39 выздоровели);
— Полтавская обл. — 257 (136 выздоровели);
— Ровенская обл. — 1045 (199 выздоровели);
— Сумская обл. — 157 (81 выздоровели);
— Тернопольская обл. — 1028 (362 выздоровели);
— Харьковская обл. — 672 (81 выздоровели);
— Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели);
— Хмельницкая обл. — 196 (54 выздоровели);
— Черкасская обл. — 346 (160 выздоровели);
— Черновицкая обл. — 2 444 (429 выздоровели);
— Черниговская обл. — 79 (19 выздоровели).
В тему: «Масочный режим» в Украине могут отменить летом, если эпидситуация в стране будет благоприятной. Если же заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад, маски нам придется носить до конца года.