В Украине рекордно выросло число людей, победивших коронавирус

Главное: В Украине продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. При этом за сутки рекордно выросло число случаев выздоровления.

Детали: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека, скончались от осложнений 14 больных. Наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой, Винницкой, Харьковской областях и Киеве, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента. «У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели — 343», — заявил Степанов.

За все время пандемии количество инфицированных достигло 16425, умерли 439 украинцев, вылечились 3716 пациентов.

Ситуация по областям выглядит так:

— Винницкая обл. — 628 (309 выздоровели);

— Волынская обл. — 510 (127 выздоровели);

— Днепропетровская обл. — 773 (79 выздоровели);

— Донецкая обл. — 102 (26 выздоровели);

— Житомирская обл. — 530 (67 выздоровели);

— Закарпатская обл. — 764 (114 выздоровели);

— Запорожская обл. — 331 (135 выздоровели);

— Ивано-Франковская обл. — 1144 (334 выздоровели);

— г. Киев — 1960 (169 выздоровели);

— Киевская обл. — 1049 (179 выздоровели);

— Кировоградская обл. — 428 (273 выздоровели);

— Луганская обл. — 42 (15 выздоровели);

— Львовская обл. — 870 (168 выздоровели);

— Николаевская обл. — 225 (63 выздоровели);

— Одесская обл. — 680 (39 выздоровели);

— Полтавская обл. — 257 (136 выздоровели);

— Ровенская обл. — 1045 (199 выздоровели);

— Сумская обл. — 157 (81 выздоровели);

— Тернопольская обл. — 1028 (362 выздоровели);

— Харьковская обл. — 672 (81 выздоровели);

— Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели);

— Хмельницкая обл. — 196 (54 выздоровели);

— Черкасская обл. — 346 (160 выздоровели);

— Черновицкая обл. — 2 444 (429 выздоровели);

— Черниговская обл. — 79 (19 выздоровели).

В тему: «Масочный режим» в Украине могут отменить летом, если эпидситуация в стране будет благоприятной. Если же заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад, маски нам придется носить до конца года.