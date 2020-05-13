В Киеве массово открываются сельскохозяйственные рынки: полный список

Главное: В Киеве открылись 29 сельскохозяйственных рынков. Появился список.

Детали: На среду, 13 мая, в Киеве уже открыли 29 сельскохозяйственных рынков.

Полный их перечень публикует столичная мэрия.

Отмечается, что «по информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков».

На сегодняшний день открыли такие рынки Киева: «Феофановский», «Демеевский», «Базар на Лесной», «Маяк», «Владимирский рынок», «Печерский рынок», «Иллис», «Бессарабский рынок», «Левобережный», «Днепровский рынок», «Шлях», « Колибрис», «Одесский», «Вигуровский», «Нивки», «Забота», «Западный», «Отрадненский», «Лукьяновский», «Фермер-Торг Плюс», «Полесье», «Виноградарь», «Агрорынок», «Днепр», «Лесной», «Дарницкий рынок», «Соломенский», «Житний рынок» и «Позняки».

В тему 5 мая 2020 года в двух районах Киева заработали продовольственные базары.

4 мая 2020 года сообщалось, что в Европе постепенно отменяют карантин. Люди возвращаются к нормальной жизни.