Главное: В Тернопольской области мужчину насмерть закусали пчелы. Погибшему было 37 лет.
Детали: В селе Бодаки Тернопольской области пчелы насмерть закусали 37-летнего мужчину. Как сообщает местная полиция, он скончался во вторник, 12 мая.
Врачи говорят, что несчастный умер в результате аллергической реакции. Спасти его медики не успели.
Правоохранители напомнили, что в случае обнаружения опасных гнезд и роев необходимо немедленно обратиться к спасателям.
В тему 6 марта 2020 года сообщалось, что в Китае ученые нашли ранее неизвестного науке гигантского шершня.
7 февраля 2020 года стало известно, что пчелы могут решать математические задачи.