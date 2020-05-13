Главное: В Тернопольской области мужчину насмерть закусали пчелы. Погибшему было 37 лет.

Детали: В селе Бодаки Тернопольской области пчелы насмерть закусали 37-летнего мужчину. Как сообщает местная полиция, он скончался во вторник, 12 мая.

Врачи говорят, что несчастный умер в результате аллергической реакции. Спасти его медики не успели.

Правоохранители напомнили, что в случае обнаружения опасных гнезд и роев необходимо немедленно обратиться к спасателям.

В тему 6 марта 2020 года сообщалось, что в Китае ученые нашли ранее неизвестного науке гигантского шершня.

7 февраля 2020 года стало известно, что пчелы могут решать математические задачи.