Из-за коронавируса уже в этом году 250 миллионов человек испытают на себе настоящий голод

Главное: Уже в этом году 250 миллионов человек во всем мире столкнутся с проблемой голода. Об этом говорят эксперты ООН.

Детали: Специалисты Всемирной продовольственной программы ООН заявили о голоде, который накроет наш мир из-за пандемии коронавируса уже в этом году.

В «Твиттере» организации сообщается, что с голодом в 2020 году столкнутся 250 миллионов жителей нашей планеты.

Отмечается, что сейчас для «наиболее уязвимых стран» проходит поставка продовольствия на три месяца.

В тему 12 мая 2020 года стало известно, что ученые с помощью нанотехнологий научились за считанные секунды выявлять коронавирус.

11 мая 2020 года сообщалось, что ученые открыли новый способ передачи коронавируса.