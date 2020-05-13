Украинцам рассказали, когда в стране могут отменить «масочный режим»

Главное: «Масочный режим» в Украине могут отменить летом, если эпидситуация в стране будет благоприятной. Если же заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад, маски нам придется носить до конца года.

Детали: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что «масочный режим» в Украине, обязующий ношение медицинской маски в общественных местах, начнут отменять летом, если эпидситуация позволит. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина — 22 мая. Будем смотреть на развитие эпидситуации. Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Возможно, и детские сады пооткрываем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев, и маска станет нашим „неотъемлемым другом“ до конца этого года», — рассказал Виктор Ляшко.

Также он напомнил, что выход из карантина будет постепенным, чтобы количество инфицированных снова не начало расти.

В тему: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на то, что официально карантин в стране введен до 22 мая, его будут продлевать.