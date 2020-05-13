Ученые с помощью нанотехнологий научились за считанные секунды выявлять коронавирус

Главное: Иранские ученые создали высокоточный нанотест, способный всего за 30 секунд выявить коронавирус даже у бессимптомного пациента. Инновационная разработка уже проходит сертификацию.

Детали: Иранские ученые разработали тест-систему на основе наноматериалов, которая позволяет выявить коронавирус всего за полминуты.

Как передает Mehr, разработка уже была представлена вице-президенту Ирана по науке и технологиям Сорену Саттари и теперь проходит процесс сертификации.

По данным СМИ, нанотест отличается высокой точностью ‒ до 95% ‒ и способен выявить «китайскую» заразу у пациентов, у которых отсутствуют какие-либо симптомы.

Отмечается также, что с помощью данного изобретения можно выявлять и другие инфекцонные заболевания.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что итальянские медики объявили о создании первой в мире вакцины, нейтрализующей коронавирус.

А 5 мая 2020 года сообщалось, что ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ГМО-мышей.