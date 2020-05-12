Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 12 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 215 514, смертей ‒ 287 809, а выздоровлений ‒ 1 471 496. В Украине же выявлено 16 023 инфицированных, зарегистрировано 425 смертей и 3 373 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 351 248 (смертей ‒ 80 900), России ‒ 232 243 (2 116), Великобритании ‒ 227 735 (32 768), Испании ‒ 227 436 (26 744), Италии ‒ 219 814 (30 739), Франции ‒ 177 547 (26 646), Германии ‒ 172 812 (7 667), Бразилии ‒ 170 021 (11 701), Турции ‒ 139 771 (3 841), Иране ‒ 110 767 (6 733), Китае ‒ 84 011 (4 637), Индии ‒ 72 593 (2 331), Канаде ‒ 71 294 (5 116), Перу ‒ 68 822 (1 961), Бельгии ‒ 53 779 (8 761) и Нидерландах ‒ 43 183 (5 529).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 29 апреля 2020 года мы писали, что коронавирус вынудил организаторов «Оскара» кардинально изменить правила премии.

А 28 апреля 2020 года сообщалось, что американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса.

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