Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 12 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 215 514, смертей ‒ 287 809, а выздоровлений ‒ 1 471 496. В Украине же выявлено 16 023 инфицированных, зарегистрировано 425 смертей и 3 373 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 351 248 (смертей ‒ 80 900), России ‒ 232 243 (2 116), Великобритании ‒ 227 735 (32 768), Испании ‒ 227 436 (26 744), Италии ‒ 219 814 (30 739), Франции ‒ 177 547 (26 646), Германии ‒ 172 812 (7 667), Бразилии ‒ 170 021 (11 701), Турции ‒ 139 771 (3 841), Иране ‒ 110 767 (6 733), Китае ‒ 84 011 (4 637), Индии ‒ 72 593 (2 331), Канаде ‒ 71 294 (5 116), Перу ‒ 68 822 (1 961), Бельгии ‒ 53 779 (8 761) и Нидерландах ‒ 43 183 (5 529).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 29 апреля 2020 года мы писали, что коронавирус вынудил организаторов «Оскара» кардинально изменить правила премии.

А 28 апреля 2020 года сообщалось, что американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса.

Читайте также в тему статью «Кто ответит за коронавирусный анабиоз?»

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

12.05.20 09:30

ЗЕленая зелень для Ахметова и новая война олигархов

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
12.05.20 09:12

Как завершить украинский чемпионат?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Ответит ли перед законом экс-министр энергетики Насалик?
12.05.20 19:02

Ответит ли перед законом экс-министр энергетики Насалик?

Автор: Версии.com

Выбор редакции
Как завершить украинский чемпионат?
Как завершить украинский чемпионат?
Как завершить украинский чемпионат?
Как завершить украинский чемпионат?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 12 мая 2020 года

Главные новости за 12 мая 2020 года
12.05.20 19:00
482
Последние новости
12.05.20 21:14

Януковичу избрали меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане
12.05.20 20:14

Борец Грицай ответил на предложение Усика побоксировать в ринге
12.05.20 19:38

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 мая 2020
12.05.20 19:18

Митрополит Антоний рассказал, о чем стоит помнить после карантина
12.05.20 19:00

Главные новости за 12 мая 2020 года
12.05.20 18:43

В Киеве в этот день более тысячи лет назад была освящена Десятинная церковь
12.05.20 18:00

Варфоломея обвиняют в поддержке попытки госпереворота в Турции
Фото и Видео
Януковичу избрали меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане
Януковичу избрали меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане
Януковичу избрали меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане
Януковичу избрали меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане
Борец Грицай ответил на предложение Усика побоксировать в ринге
Борец Грицай ответил на предложение Усика побоксировать в ринге
На Буковине рассказали, как храм УПЦ восстанавливается спустя неделю после штурма активистами ПЦУ
На Буковине рассказали, как храм УПЦ восстанавливается спустя неделю после штурма активистами ПЦУ
Воспитанники Киевской духовной семинарии попали в «Книгу рекордов Украины»
Воспитанники Киевской духовной семинарии попали в «Книгу рекордов Украины»
Львовский митрополит УПЦ поздравил медсестер с профессиональным праздником
Львовский митрополит УПЦ поздравил медсестер с профессиональным праздником
В одной из больниц Питера заживо сгорели пациенты с коронавирусом
В одной из больниц Питера заживо сгорели пациенты с коронавирусом
Трамп объяснил, почему никогда не носит маску
Трамп объяснил, почему никогда не носит маску
Трамп жестко сорвался на журналистку из-за вопроса о коронавирусе
Трамп жестко сорвался на журналистку из-за вопроса о коронавирусе
Усик ответил на вызов дерзкого борца из Шепетовки
Усик ответил на вызов дерзкого борца из Шепетовки
В Почаеве в условиях карантина монахи чтят память преподобного Амфилохия
В Почаеве в условиях карантина монахи чтят память преподобного Амфилохия
fraza.ua
Новости блогосферы
11.05.20 14:58

Пора разобраться на уровне ВРУ, кто и зачем запугивал украинцев коронавирусом
09.05.20 18:40

Почему на курагу чихать коронавирусом можно, а на флешку нельзя?
08.05.20 23:31

Во Франции и США коронавирусом болели... еще в декабре 2019 года
07.05.20 10:47

Потребление цифровых услуг - признак бедности

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.