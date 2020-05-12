Митрополит Антоний рассказал, о чем стоит помнить после карантина

Главное: Человек пренебрегает своей духовной жизнью в кризисных ситуациях, впоследствии чего поддается панике и страдает. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Независимо от происходящего вокруг важно сохранить себя и остаться верными Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), рассуждая о том, насколько поменяется жизнь после карантина.

«Для христианина ничего по сути не меняется. Жизнь до карантина и после держится на тех же принципах и ценностях. Мир же будет постоянно навязывать свои ценности и правила игры, будет выбивать почву из-под ног под любым предлогом. Так было и так будет. Единственная возможность сохранить себя — активная духовная жизнь. Мы часто заменяем ее чем угодно: внешней активностью, многочисленными разговорами, любой деятельностью», — отметил владыка.

По его словам, главной потерей является то, что человек пренебрегает своей духовной жизнью в кризисных ситуациях, впоследствии чего поддается панике и страдает.

«Потерявший связь с Богом, легко поддается общим настроениям, теряет критическое мышление, паникует и боится. Он не в состоянии противостоять малейшему давлению, тут же сдает свои позиции, принимая за правду все, о чем ему говорят», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он рассказал, что является главным ориентиром для верующего человека.

«Для христианина правда одна во все времена — слово Божие. Для нас это неизменный ориентир, с которым мы сверяем свои мысли, поступки и выводы. Если, предложенная нам правда расходится с истиной Христовой, мы остаемся верны Христу, чего бы нам это ни стоило», — напомнил архиерей.

По словам владыки, нужно не бояться испытаний, механизм и цель которых не меняется с веками — оторвать человека от Бога и Его Церкви.

«У человека можно забрать все, но нельзя забрать его душу. Душа принадлежит Богу. За Богом будет последнее слово во всех ситуациях и с каждым человеком. Карантин обнажил наши недуги. У каждого они свои. Нужно найти мужество признать их. Господу не нужны наши оправдания, Господу нужно наше покаяние. И если нынешние испытания помогли лучше разобраться в себе, это уже многого стоит. Главное, не забывать о спасительной истине: нет жизни вне Бога. Он есть Путь и Истина, и Жизнь», — заключил митрополит Антоний.

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