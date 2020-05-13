Дожди отступят: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные

Главное: В ближайшие выходные дожди покинут Украину. Синоптики обещают малооблачную погоду.

Детали: В ближайшие выходные, 16-17 мая, пришедшие в Украину дожди покинут территорию страны. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают сухую и малооблачную погоду по всей Украине.

Днем будет до 14-21 тепла, а ночью плюс 3-12.

В Киеве будет сухо: днем ожидается плюс 15-17, а ночью 6-8 тепла.

Карта погоды в Украина на 16-17 мая:

В тему 12 мая 2020 года синоптики предупредили о затяжных дождях.

14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.