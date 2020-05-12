Варфоломея обвиняют в поддержке попытки госпереворота в Турции

Главное: Проправительственные СМИ Турции обвинили патриарха Варфоломея в поддержке попытки госпереворота и связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Детали: Турецкий журнал «Gerçek Hayat», принадлежащий издательской группе проправительственной газеты «Yeni Safak», опубликовал издание

«Гюлленизм: кто такой террорист Фетхуллах Гюлен? 100 лет истории террористической организации», в котором выступил с обвинениями в адрес Константинопольского Патриарха Варфоломея в связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом пишет «Euronews».

Издание, которое вышло в свет на прошлой неделе, обвиняет Патриарха Варфоломея в сотрудничестве с проповедником Фетхуллахом Гюленом, и пособничестве организации неудачного государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Как сообщается, издание разместило у себя соответствующие фотоматериалы, включая фото Константинопольского патриарха.

В свою очередь, патриарх Варфоломей выступил с опровержением опубликованной информации, назвав обвинения «нереалистичными и безответственными», и заявив, что турецкая православная община выражает обеспокоенность в связи с преследованием своих религиозных лидеров и «ложными обвинениями» против них.

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