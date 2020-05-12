Главные новости за 12 мая 2020 года

- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на то, что официально карантин введен до 22 мая, его будут продлевать.

- За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 59 человек. Один человек от вируса скончался.

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Последняя публичная встреча у него как раз была у Владимира Путина.

- К концу лета нынешнего года должна завершиться работа над новым эпизодом культового сериала «Друзья». Снимутся в этом эпизоде все главные звезды сериала.

- Диетолог российского президента Владимира Путина поведала, что нужно есть во время пандемии коронавируса для укрепления иммунитета. В рацион входят простокваша и зелень.

- Ученые рассказали, как поднимется уровень мирового океана в ближайшие три сотни лет. Цифра составляет 5,6 метра.