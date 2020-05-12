Украинским школьникам сообщили, когда пройдет внешнее независимое оценивание

Главное: Внешнее независимое оценивание в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщает министерство образования и науки.

Детали: Во вторник, 12 мая, и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила, что внешнее независимое оценивание для школьников пройдет в период с 25 июня по 17 июля.

Чиновник рассказала, что сейчас ее ведомство «работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации».

По ее словам, данный алгоритм «должен быть утвержден государственным санитарным врачом».

В тему 30 апреля 2020 года стало известно, что учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС.

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