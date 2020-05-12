В Киеве «слуга народа» стала жертвой грабителей

Главное: В Киеве неизвестные ограбили автомобиль, которым пользуется народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Савченко. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч гривен.

Детали: В Дарницком районе Киева обокрали депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольгу Савченко. Преступление произошло в ночь на 11 мая на улице Елизаветы Чавдар, рассказал «Вестям» собственный источник в Нацполиции.

«Неизвестный разбил стекло в автомобиле Audi Q8, которым пользуется депутат и похитил рабочий ноутбук Lenovo и два флеш-накопителя», — рассказал собеседник издания.

По его словам, Ольга Савченко обнаружила поврежденный автомобиль около 09:00 и сразу же обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила почти 27 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство, злоумышленник разыскивается.

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