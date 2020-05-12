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Количество заразившихся коронавирусом в Киеве падает

Количество заразившихся коронавирусом в Киеве падает

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 59 человек. Один человек от вируса скончался.

Детали: За минувшие сутки в Киеве официально зафиксированы 59 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией и еще одну смерть. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли.

«За прошедшие сутки количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, выросло еще на 59 человек (накануне количество заболевших было на 7 человек больше). Один летальный случай. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев, 38 человек умерли», — заявил Кличко.

Столичный голова также отметил, что коронавирусной болезнью в городе заболел трехмесячный младенец. Кроме этого, заразились и трое детей в возрасте от 10 до 12 лет.

«Среди заболевших 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся на дома в самоизоляции», — заявил Кличко.

В тему: В шести областях Украины отмечается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в четырех областях ситуация противоположная.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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