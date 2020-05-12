Лукашенко дал пикантный совет безработным белорусам

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет безработным согражданам. Он считает, что люди сами должны искать себе работу.

Детали: Во вторник, 12 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с чиновниками, на которой коснулся проблемы безработицы из-за пандемии коронавируса.

Как цитируют его местные СМИ, Александр Лукашенко заявил: «Требую от вас и заявляю: поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу».

Он добавил: «Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, мы договаривались: у нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им».

Также белорусский лидер добавил: «Я предупредил всех нанимателей, руководителей предприятий, что в это непростое время, когда весь мир не работает, экономика не работает, для нас очень важно сохранить трудовые коллективы. Я категорически предупредил: неприемлемо увольнение людей, всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным».

В тему 20 апреля 2020 года сообщалось, что Лукашенко не испугался и пришел в храм без маски.

28 марта 2020 года стало известно, что Лукашенко назвал «лучшее» противовирусное средство.