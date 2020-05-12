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Митрополит Антоний рассказал о пророческих словах покойного Митрополита Владимира

Митрополит Антоний рассказал о пророческих словах покойного Митрополита Владимира

Главное: Слова покойного Митрополита Владимира стали пророческими. Верующие всегда остаются на стороне добра и знают, что борьба со злом не прекращается никогда. Об этом рассказал митрополит Антоний.

Детали: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) 10 лет назад сказал слова, которые стали пророческими.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

«Я помню слова покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира, когда мы, молодые епископы, собирались, лет 10 назад. Он говорил: „Сейчас все как бы просто, легко, но поверьте, вы в своей жизни встретите очень тяжелый период“. Это были пророческие слова покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира. Но я даже не мог предположить, что так будет складываться жизнь, что на протяжении прошлых 6 лет пытались уничтожить Украинскую Православную Церковь, создать некий суррогат, предать ему каноническую видимость, аббревиатуру и даже принудить некоторые Поместные Православные Церкви признать эту структуру», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что верующие люди всегда знают, какие силы побеждают в борьбе добра со злом.

«Борьба добра со злом никогда не прекращается. Кто победитель? В этом плане для верующих людей все понятно. Невзирая на поражения временные, Христос побеждает смерть и любое зло. В исторической перспективе мы всегда должны быть на стороне добра. Церковь Христова, духовенство, епископат в силу своего призвания, своей совести, должны всегда свидетельствовать о правде и истине», — подчеркнул владыка.

Иерарх УПЦ подытожил, что «мир сложен. К сожалению, мир, лежащий во зле, борется с Церковью Христовой и находит своих адептов, которые пытаются победить Церковь Христову. Но это невозможно! Конечно, нам достался очень сложный период. Может быть не самый сложный, который был в нашей истории, но сложный по ожидаемости».

В тему: Вчера митрополит Антоний рассказал об особенностях Причастия в условиях пандемии.

Тэги: общество, православие, Митрополит Владимир (Сабодан), Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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