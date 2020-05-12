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От коронавируса в аннексированном Крыму умерли две женщины

От коронавируса в аннексированном Крыму умерли две женщины

Главное: В Крыму от коронавируса умерли две женщины. Сообщается о новых зараженных на полуострове.

Детали: В аннексированном Россией Крыму жертвами коронавируса стали две женщины. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, от заразы скончались две женщины с сопутствующими заболеваниями. Они были госпитализированы в Симферополе и в Саках.

Всего за последние сутки в Крыму зафиксировали еще семь случаев коронавируса. Число зараженных выросло до 209 человек, вылечить удалось 64 людей, пять пациентов находятся в реанимации. Всего жертвами болезни стали уже четыре человека.

Отдельно считают данные по Севастополю: там сообщалось о 110 больных и двух жертвах коронавируса.

На полуострове до конца весны продлили режим самоизоляции. Также с 12 мая тут вводится режим ношения масок в общественных местах.

В тему 7 мая 2020 года стало ясно, что туристический сезон в аннексированном Крыму сорван из-за коронавируса.

6 мая 2020 года сообщалось, что ситуация с коронавирусом на полуострове резко ухудшилась.

Тэги: Крым, общество, Россия, здоровье, новости Украины, коронавирус

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