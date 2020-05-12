Коронавирус в Украине: данные на утро 12 мая

Главное: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Украине заболели 375 человек. Также за сутки зафиксировано 17 новых смертей от этой болезни.

Детали: В Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

Также за минувшие сутки в Украине зафиксированы 17 новых смертей среди пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения. Таким образом, по состоянию на 9 утра 12 мая в Украине подтверждены 425 летальных случаев среди больных коронавирусом.

В общем ситуация по Украине выглядит так:

— Винницкая обл. — 580 (309 выздоровели);

— Волынская обл. — 496 (119 выздоровели);

— Днепропетровская обл. — 748 (75 выздоровели);

— Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели);

— Житомирская обл. — 525 (54 выздоровели);

— Закарпатская обл. — 748 (101 выздоровели);

— Запорожская обл. — 331 (125 выздоровели);

— Ивано-Франковская обл. — 1133 (294 выздоровели);

— г. Киев — 1930 (138 выздоровели);

— Киевская обл. — 1023 (173 выздоровели);

— Кировоградская обл. — 425 (243 выздоровели);

— Луганская обл. — 42 (14 выздоровели);

— Львовская обл. — 825 (158 выздоровели);

— Николаевская обл. — 225 (49 выздоровели);

— Одесская обл. — 653 (39 выздоровели);

— Полтавская обл. — 248 (112 выздоровели);

— Ровенская обл. — 1028 (149 выздоровели);

— Сумская обл. — 157 (74 выздоровели);

— Тернопольская обл. — 1021 (362 выздоровели);

— Харьковская обл. — 623 (80 выздоровели);

— Херсонская обл. — 162 (80 выздоровели);

— Хмельницкая обл. — 182 (53 выздоровели);

— Черкасская обл. — 343 (147 выздоровели);

— Черновицкая обл. — 2 396 (390 выздоровели);

— Черниговская обл. — 79 (15 выздоровели).

В тему: В шести областях Украины отмечается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в четырех областях ситуация противоположная.