Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 11 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 11 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 137 591, смертей ‒ 283 526, а выздоровлений ‒ 1 424 230. В Украине же выявлено 15 648 инфицированных, зарегистрировано 408 смертей и 3 288 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 332 609 (смертей ‒ 79 607), Испании ‒ 224 350 (26 621), Великобритании ‒ 224 327 (32 140), России ‒ 221 344 (2 009), Италии ‒ 219 070 (30 560), Франции ‒ 177 094 (26 383), Германии ‒ 171 999 (7 569), Бразилии ‒ 163 510 (11 207), Турции ‒ 138 657 (3 786), Иране ‒ 109 286 (6 685), Китае ‒ 84 010 (4 637), Канаде ‒ 70 137 (4 991), Индии ‒ 69 149 (2 249), Перу ‒ 67 307 (1 889), Бельгии ‒ 53 449 (8 707) и Нидерландах ‒ 42 987 (5 475).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 4 мая 2020 года мы писали, что участники НАТО провели тайную встречу перед лицом второй волны эпидемии коронавируса

А 3 мая 2020 года сообщалось, что во Франции решили продлить тотальный карантин.

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