Главные новости за 9-11 мая 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киевском парке Вечной Славы и почтил память погибших во ВМВ минутой молчания. Затем глава государства отправился на Закарпатье, где посетил мемориальный комплекс «Холм Славы».

Александр Усик ответил на вызов молодого борца Богдана Грицая. Он готов провести поединок по правилам бокса.

За одни лишь сутки коронавирусную инфекцию «подхватили» 110 медицинских работников. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как «застрявшие» на Родине заробитчане могут выехать за границу в условиях карантина. Для этого их зарубежный работодатель должен гарантировать легальное трудоустройство и медицинскую страховку.

Столичный градоначальник Виталий Кличко пригрозил киевлянам ужесточением карантина, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться. По его словам, ослабление ограничений в такой ситуацией будет нелогичным.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать статистику смертности украинцев с декабря 2019 по март 2020 (включительно). Автор отмечает, что такие данные необходимы для объективного понимания ситуации с заболеваемостью коронавирусом и реальной оценки действий КМУ по преодолению пандемии.

Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции затребовал у главы иудейской общины Коломыи список ее членов. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от одного человека к другому через слезную жидкость. Такое открытие сделали ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США).

В Швейцарии сотни людей вышли на митинги против карантина, введенного в связи с пандемией Covid-19. Акции протеста состоялись в Берне, Цюрихе, Санкт-Галлене и других городах нейтральной страны.

В Минске состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 185 боевых машин, а вся колонна техники растянулась на два километра.