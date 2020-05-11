Митрополит Антоний рассказал об особенностях Причастия в условиях пандемии

Главное: Митрополит Антоний рассказал об официальной позиции Церкви относительно Причастия в условиях пандемии и о значении Евхаристии в жизни каждого верующего. Митрополит объяснил значение понятия «кризис» и что нужно делать в его условиях.

Детали: В период пандемии коронавируса Церковь рекомендовала священнослужителям особый способ причащения мирян, который включает меры предосторожности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью журналу «ФОМА в Украине».

«Евхаристия — это главное таинство Православной Церкви. Порой его даже называют Таинством таинств. Суть его заключается в преложении хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Вторая неотъемлемая составляющая этого таинства — это причащение верующих Тела и Крови Христа, которые также называют Святыми Дарами. Принимая Святые Дары, человек входит в теснейшее общение со Христом, соединяется с Ним. Цель Таинства Евхаристии — это освящение верных, которые через принятие Тела и Крови Христа очищаются от всякой скверны и получают наследие Небесного Царства.

Греческое слово „евхаристия“, действительно, буквально означает „благодарение“. Однако, как показывает изучение древней церковной литературы, в первые века христианства словом „евхаристия“ обозначали не только Таинство Тела и Крови Христа, но и любую вообще молитву.

Например, освящение елея могли также называть „евхаристией над елеем“. Однако впоследствии наименование „Евхаристия“ закрепилось только за этим главным таинством», — объяснил архиерей.

Митрополит Антоний рассказал, почему не причащаясь, согласно учению Церкви невозможно полноценно жить ни на земле, ни в Вечности.

«Сам Господь Иисус Христос прямо говорил о необходимости для каждого верующего причащаться Святых Даров. Господь говорит: „Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни“ (Ин. 6:53). И далее Он поясняет, что главным плодом Причащения становится единение с Богочеловеком Христом: „Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем“ (Ин. 6:56). Принятие Тела и Крови Христа приобщает нас вечной жизни в Небесном Царстве. Как говорит Сам Господь Иисус Христос, „Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день“ (Ин. 6:54). Во время Тайной вечери, преподавая Своим ученикам Свои Тело и Кровь, Господь также сказал, что принятие Святых Даров очищает человека от грехов: „Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“ (Мф. 26:28).

Таким образом, принимая Святое Причастие, мы в полноте приобщаемся всем тем дарам, которые принес нам Христос. Мы получаем опыт Царства Божьего, пришедшего в силе (Мк. 9:1)», — сказал он.

Владыка Антоний напомнил, что «в нашей Церкви строго соблюдается правило обязательной исповеди перед таинством Причащения. Человек должен сначала очиститься от греха и лишь после этого приступать к Причащению».

Он подчеркнул, что учение о Евхаристии как о преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа всегда остается неизменным.

«Церковь всегда тождественна сама себе. В течение всей своей двухтысячелетней истории Церковь содержит одно и то же Священное Предание. Понятно, что внешние формы жизни Церкви могут меняться. В разные исторические эпохи можно видеть разные подходы к богослужению, церковной архитектуре, живописи, покаянной практике и многому другому. Однако в глубине своей Церковь остается одной и той же.

Внешние формы совершения таинства Евхаристии также могли эволюционировать. Но само церковное учение о Евхаристии как о преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа всегда остается неизменным.

В Церкви нужно четко различать временное и вечное, изменяемое и неизменяемое. Церковь во все века несет Благую Весть о Сыне Божием, пришедшем в мир, чтобы спасти нас от греха проклятия и смерти. Но внешние формы этой проповеди, конечно, могут меняться, как меняется и само человечество», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал об официальной позиции Церкви относительно Причастия в условиях пандемии.

«Во время совершения Божественной литургии хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. При этом все внешние свойства хлеба и вина сохраняются и после преложения. В служебнике — книге, по которой священник должен совершать Литургию, — есть важное приложение. Оно называется „Учительное известие“. Здесь содержатся рекомендации для священника о том, как ему поступать во всяких непредвиденных ситуациях во время богослужения. Так вот, в „Учительном известии“ говорится и о том, как поступать, если по недосмотру священника Святые Дары подвергаются, как сказали бы сегодня, воздействию вредных микроорганизмов. Что имеется в виду? В каждом храме на престоле всегда хранятся запасные Святые Дары. Они используются для того, чтобы причащать тех, кто тяжело болеет и находится в смертельной опасности. Из истории известны случаи, когда из за невнимания священника запасные Дары могли, например, покрываться плесенью. „Учительное известие“ запрещает причащать человека такими Дарами. Их необходимо уничтожать.

Именно поэтому в период эпидемии коронавируса наша Церковь рекомендовала священнослужителям особый способ причащения мирян.

Рекомендовалось либо причащать мирян одноразовыми ложечками, либо дезинфицировать ложицу после Причастия каждого верующего. Также запивку после Причастия рекомендовалось давать прихожанам только в одноразовой посуде. Это необходимые меры предосторожности, предпринимаемые в условиях эпидемии.

И священник, совершающий богослужение, и все люди, входящие в храм, должны думать не только о своем комфорте, но и об окружающих. Наша любовь к ближнему должна проявляться в том, чтобы не допустить никакого вреда для здоровья наших ближних», — подчеркнул иерарх УПЦ.

Владыка Антоний отметил, что " кризис должен побудить нас задуматься над, казалось бы, простыми вопросами. Куда идет человечество? Насколько мы правильно живем? Что ждет современную цивилизацию?«, — сказал он.

Управделами УПЦ объяснил значения слова «кризис» и его роль в жизни каждого.

«Слово „кризис“ с греческого языка буквально переводится как „суд“. Христиане всегда усматривали в любых кризисах особое Божественное вмешательство в ход земной истории. Если к нам приходят подобные испытания, значит что-то мы делаем не так.

Мне кажется, что нынешняя пандемия показала нам, насколько крепко мы привязаны к так называемым благам цивилизации. Мы очень быстро привыкли к комфорту. Сегодня начинаем понимать, насколько этот комфорт хрупок.

Испытания и страдания очищают человека, заставляют его задуматься над смыслом жизни, обратиться к глубинным вопросам бытия. Поэтому я воспринимаю нынешнюю ситуацию как очередной призыв, который Господь обращает и ко всему человечеству, и к каждому из нас. Каждый должен взглянуть на свою жизнь и понять, что в ней надо изменить», — подытожил архиерей.

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