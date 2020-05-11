Ученые открыли новый способ передачи коронавируса

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от одного человека к другому через слезную жидкость. Такое открытие сделали ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США).

Детали: Коронавирус SARS-CoV-2 способен передаваться от человека к человеку через слезную жидкость.

Как передает «Лента», ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) установили, что клетки человеческого глаза не только восприимчивы к заражению коронавирусом, но и могут служить резервуаром, в котором он ускоренно размножается.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», ‒ подчеркивается в отчете исследователей.

Ученые также отмечают, что тесты биоматериала слизистой оболочки глаза на SARS-CoV-2 могут быть положительными даже при отрицательном результате «традиционного» теста мазка из носоглотки.

В тему: 8 мая 2020 года мы писали, что коронавирус может распространяться половым путем и даже через волосы.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что ученые назвали «самый вероятный» способ заражения коронавирусом.