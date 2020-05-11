Концерт к Дню Победы на «Интере» посмотрело больше 10 миллионов человек

Главное: Эфир телеканала «Интер» на 9 мая посмотрели 13 млн. человек. В этот день телеканал показывал военные фильмы, праздничный марафон «Наша Победа» и традиционный концерт «Победа. Одна на всех».

Детали: 9 мая эфир телеканала «Интер» смотрели 13 млн. человек. Телеканал стал абсолютным лидером украинского телеэфира.

«75-летие Победы в Великой Отечественной войне „Интер“ отметил масштабно. Команда телеканала приложила максимум усилий, чтобы к юбилейной дате подарить зрителям ощущение великого и важного праздника. И показатели телесмотрения свидетельствуют о том, что телезрителям это действительно нужно», — отметили в пресс-службе.

Доля телеканала по массовой всеукраинской аудитории 18+ составила 15,3%, а по аудитории 18-54 (50+) — 12,0%. Вместе с «Интером» праздничные выходные отметили 11,6 млн телезрителей. Кроме того, более 1 млн человек смотрели интернет-трансляции праздничных проектов на сайте inter.ua, официальном YouTube-канале и Facebook-странице «Интера». За проектами телеканала ко Дню Победы следили зрители из России, США, Израиля, Турции, Латвии, Казахстана, Германии, Польши, Чехии, Великобритании, Беларуси, Республики Корея и Аргентины.

Традиционный праздничный марафон «Наша Победа», который длился в прямом эфире «Интера» более 5 часов, собрал долю 11,4% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и 9,8% — среди зрителей 18-54 в крупных городах. Марафон стал лидером своего слота.

9 мая на «Интере» успешно прошла премьера второго сезона полюбившегося зрителям сериала «Ни шагу назад!» Доля 6-серийной военной драмы по аудитории 18+ в Украине составила 16,9%. Среди зрителей 18-54 в крупных городах картина «Ни шагу назад-2. На линии фронта» собрала 13,6% доли. Сериал стал лидером своего слота. Его посмотрели 4,5 млн человек в Украине.

С огромным успехом прошел большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех». Его доля превысила показатели прошлого года. По массовой всеукраинской аудитории 18+ она составила 20,4%, а среди зрителей 18-54 в крупных городах — 13,2%. По аудитории 18+ (Украина) концерт стал самым рейтинговым событием праздничных выходных на украинском телевидении. А по аудитории 18-54 (50+) уступил 9 мая только финальной серии военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта». По обеим аудиториям концерт телеканала «Интер», посвященный 75-летию Великой Победы, возглавил ТОП в своем слоте. В Украине его смотрели в субботу и воскресенье 7 млн человек.

Также в День Победы телеканал показал любимые многими поколениями военные фильмы: «Они сражались за Родину», «Шел четвертый год войны» и «В бой идут одни «старики». Одна из самых лучших картин о Великой Отечественной войне — драма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» — также безоговорочно лидировала в дневном эфире «Интера». Доля фильма составила 15,2% среди зрителей 18+ в Украине и 15,1% среди аудитории 18-54 в городах 50 тыс.+.

В тему: Ранее мы рассказывали, как праздновали в Украине День Победы 9 мая.