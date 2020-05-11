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Митрополита Иринея удостоили ордена «Патриот Украины»

Митрополита Иринея удостоили ордена «Патриот Украины»

Главное: Митрополит УПЦ в день 81-летия награжден орденом за вклад в духовное и патриотическое воспитание общества.

Детали: Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная Рада» 10 мая вручила митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею награду «Патриот Украины».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, вчера архиерею исполнился 81 год.

Награду вручили архиерею «за выдающийся вклад в духовное и патриотическое воспитание общества, настоящий патриотизм и непоколебимую любовь к родной Украине».

Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная Рада» создана в 2003 году. В организацию входит 1021 международных благотворительных организаций, 61 всеукраинская благотворительная организация, 92 благотворительных организации, 1064 всеукраинских общественных организаций, 1026 международных организаций, всего 4,6 тыс. общественных объединений.

В тему: Сегодня митрополит Антоний станет гостем медиапроекта «Люди».

Тэги: общество, православие, орден, новости православия, УПЦ, новости Украины, Митрополит Ириней

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