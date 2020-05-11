Накануне ослабления карантина Кличко пригрозил киевлянам его ужесточением

Главное: Столичный градоначальник Виталий Кличко пригрозил киевлянам ужесточением карантина, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться. По его словам, ослабление ограничений в такой ситуацией будет нелогичным.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан об ужесточении карантинных ограничений, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве было выявлено аж 66 новых случаев заражения коронавирусом, а в целом ситуация в столице выглядит «непростой», особенно накануне ослабления ограничительных мер.

«И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин», ‒ заявил Виталий Кличко, добавив, что «суточными рекордсменами» стали Оболонский и Дарницкий районы, где коронавирус подхватили 13 и 12 человек соответственно.

Общее же число заражений в столице достигло 1 871. При этом 138 киевлян уже выздоровели. К сожалению, 37 заболевших скончались.

В тему: 8 мая 2020 года мы писали, что вместе со смягчением карантина в Киеве начнут отключать горячую воду.

А 6 мая 2020 года Минздрав сделал важное уточнение относительно смягчения карантина.