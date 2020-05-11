Власти Черногории открыли уголовные дела против священников, которые во время карантина вышли на крестный ход

Главное: Власти Черногории открыли уголовные дела против пятерых священников Сербской Православной Церкви, которые несмотря на карантин, вышли на крестный ход в Беране.

Детали: Сотрудники центра безопасности черногорского города Беране завели уголовные дела в отношении пятерых священников Будимльской епархии, которые вместе с верующими Сербской Православной Церкви, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, прошли по улицам города крестным ходом в честь святого великомученика Георгия Победоносца, сообщает «Regnum».

Как сообщается, крестный ход состоялся в престольный праздник расположенного в Беране монастыря. Священники и верующие вышли на крестный ход, соблюдая социальную дистанцию.

Тем не менее, власти обвиняют священников в несоблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса в стране.

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