Митрополит Онуфрий – о попытках отнятия Лавры: Ты построй, а не подписи собирай!

Главное: Митрополит Онуфрий призвал инициаторов петиций об отнятии Киево-Печерской лавры к созиданию. Он рассказал о насельниках Лавры.

Детали: Сбор подписей за отнятие у Украинской Православной Церкви Киево-Печерской лавры — «искусственный и шитым белыми нитками».

Об этом заявил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий на брифинге в столичном парке Славы 9 мая, сообщает Центр информации УПЦ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает о петиции про отнятие у Украинской Православной Церкви Киево-Печерской лавры, Митрополит Онуфрий ответил:

«Это все настолько искусственно и белыми нитками шито. Лавра — это монастырь, в котором живет много монахов. Они трудятся, молятся за нашу Украину, помогают, чем могут, нашей Украине. А так, кто захотел — подписался и идет захватывать Лавру».

Митрополит Онуфрий также призвал инициаторов петиций об отнятии Лавры к созиданию.

«Ты построй, а не подписи собирай! Построишь — тогда и будешь владеть Лаврой! Строили Лавру наши предки, и мы молимся и за предков, и за сегодняшнее поклонение и за будущее поколение», — отметил Предстоятель УПЦ.

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