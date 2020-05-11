Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Тернополе полиция задержала мужчину, который на стенах собора УПЦ оставил оскорбительные надписи

В Тернополе полиция задержала мужчину, который на стенах собора УПЦ оставил оскорбительные надписи

Главное: 26-летний житель Тернополя на стенах собора УПЦ краской написал оскорбительные надписи. В отношении него составлены протоколы по трем статьям.

Детали: В Тернополе полиция задержала мужчину, который в ночь с 8 на 9 мая осквернил кафедральный собор УПЦ в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции Украины, нарушителя полицейские установили сразу после совершения им хулиганских действий.

Злоумышленник нанес на стены собора красной краской оскорбительные надписи: «Кровь Украины на ваших руках, агенты Кремля», «сепары», «агенты Кремля».

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, 9 мая около 03.00 ночи во время патрулирования в Тернополе в Старом парке сотрудники городского отдела полиции заметили компанию из пяти молодых мужчин. Правоохранители установили их личности — все жители Тернополя, в возрасте от 20 до 26 лет. У одного из них обнаружили пятилитровое ведро, частично наполненное красной краской.

Мужчина признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса «Вечный огонь» в Старом парке, а также написал на воротах и фасаде собора Украинской Православной Церкви оскорбительные надписи. Он утверждает, что хулиганские действия совершал один.

Нарушителем оказался 26-летний житель Тернополя. Парень нигде не работает и не учится. В отношении него полицейские составили протоколы по трем статьям КоАП: ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) и ст. 44-3 (нарушение правил карантина).

В тему: 6 мая 2020 года полиция открыла уголовное производство по факту инцидента в Задубровке.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, УПЦ, Тернополь

Комментарии

Статьи

08.05.20 09:40

Крымская эпопея тральщика «Черкассы»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
10.05.20 22:22

Про лживый и преступный МОЗ Украины

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Как праздновали День Победы 9 мая в Украине
09.05.20 20:00

Как праздновали День Победы 9 мая в Украине

Автор: По материалам украинских СМИ

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 мая 2020
11.05.20 09:24
319
Последние новости
11.05.20 10:49

В Тернополе полиция задержала мужчину, который на стенах собора УПЦ оставил оскорбительные надписи
11.05.20 10:48

Появилась петиция с требованием обнародовать, скрываемую Кабмином, статистику смертности в Украине
11.05.20 10:15

Иранский фрегат поразил ракетой дружественное судно в Оманском заливе ‒ есть жертвы
11.05.20 09:24

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 мая 2020
10.05.20 22:12

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 10 мая 2020
10.05.20 17:19

Пограничники устроили массовую драку на границе Индии и Китая
10.05.20 15:37

По Швейцарии прокатилась серия митингов против карантина
Фото и Видео
Иранский фрегат поразил ракетой дружественное судно в Оманском заливе ‒ есть жертвы
Иранский фрегат поразил ракетой дружественное судно в Оманском заливе ‒ есть жертвы
Иранский фрегат поразил ракетой дружественное судно в Оманском заливе ‒ есть жертвы
Иранский фрегат поразил ракетой дружественное судно в Оманском заливе ‒ есть жертвы
Пограничники устроили массовую драку на границе Индии и Китая
Пограничники устроили массовую драку на границе Индии и Китая
По Швейцарии прокатилась серия митингов против карантина
По Швейцарии прокатилась серия митингов против карантина
Украинские медики и дети продолжают массово заражаться коронавирусом
Украинские медики и дети продолжают массово заражаться коронавирусом
«Рабства у нас нет»: Зеленский рассказал, при каких условиях заробитчан выпустят за границу
«Рабства у нас нет»: Зеленский рассказал, при каких условиях заробитчан выпустят за границу
Львовянин в собственном унитазе обнаружил крысу
Львовянин в собственном унитазе обнаружил крысу
Глава УПЦ: 75 лет назад вооруженное до зубов государство было побеждено сильными духом людьми
Глава УПЦ: 75 лет назад вооруженное до зубов государство было побеждено сильными духом людьми
Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром
«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром
Коронавирус в Украине: массово заражаются медики
Коронавирус в Украине: массово заражаются медики
fraza.ua
Новости блогосферы
09.05.20 18:40

Почему на курагу чихать коронавирусом можно, а на флешку нельзя?
08.05.20 23:31

Во Франции и США коронавирусом болели... еще в декабре 2019 года
07.05.20 10:47

Потребление цифровых услуг - признак бедности
06.05.20 23:41

Коронавирус. Пришло время «ватников»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.