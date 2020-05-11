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Появилась петиция с требованием обнародовать, скрываемую Кабмином, статистику смертности в Украине

Появилась петиция с требованием обнародовать, скрываемую Кабмином, статистику смертности в Украине

Главное: На сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать статистику смертности украинцев с декабря 2019 по март 2020 (включительно). Автор отмечает, что такие данные необходимы для объективного понимания ситуации с заболеваемостью коронавирусом и реальной оценки действий КМУ по преодолению пандемии.

Детали: На сайте президента Украины 9 мая появилась петиция с требованием обнародовать официальную статистику смертности жителей Украины в период с декабря 2019 по март 2020, с детализацией по причинам смерти в каждом конкретном случае. Инициатор петиции — Олег Титамир.

«Украинская организация защиты потребителей услуг» неоднократно обращалась в Кабинет Министров Украины (письма от 16.03.20 и 29.03.20) с просьбой обнародовать официальную статистику смертности жителей Украины в период с декабря 2019 по март 2020 — с детализацией по причинам смерти в каждом конкретном случае. В то же время, обращаем внимание на обеспечение доступа к такой публичной информации с 2018 и 2019 годы. К сожалению, на официальном сайте Государственной службы статистики Украины эти данные по непонятным причинам исчезли«, — отмечают авторы обращения.

«Несмотря на то, что надлежащее и полное информирование общественности по актуальным статистическим данным является одной из важных и неотъемлемых обязанностей исполнительной власти, и этого требуют Конституция Украины и ряд законов», — также говорится в обращении.

«Такие данные необходимы для объективного понимания ситуации с заболеваемостью и смертностью от пандемии коронавируса в Украине, а также — для реальной оценки усилий правительства и Верховной Рады в преодолении пандемии и ее последствий», — резюмируют авторы обращения.

В тему: 7 мая 2020 года мы опубликовали большой аналитический текст, посвященный манипуляциям со статистикой смертности в Украине.

В тексте, в частности, отмечается, что требование «осветить помесячное сравнение статистики смертности в Украине от пневмонии с декабря 2019 года до 15 марта 2020 года и аналогичной — годом ранее (декабрь 2018 — март 2019)» звучало еще в марте 2020 года.

Также сообщается, что статистика смертности украинцев за январь и февраль 2020 года есть. Однако, отсутствует статистика смертности за 2019 год, а также статистика за март и апрель 2020 года.

Ранее мы писали, что с большой вероятностью необходимости в карантине не было, поскольку пик заболеваемости коронавирусом был пройден еще в январе-феврале 2020 года.

10 мая 2020 года мы опубликовали материал о том, как МОЗ обманывал украинцев и подвергал их жизни опасности, не информируя о необходимости приема витамина D в период карантина.

Тэги: карантин, смертность, политика, статистика, коронавирус

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