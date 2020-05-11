Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 11 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 103 552, смертей ‒ 282 744, а выздоровлений ‒ 1 411 691. В Украине же выявлено 15 648 инфицированных, зарегистрировано 408 смертей и 3 060 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 329 799 (смертей ‒ 79 528), Испании ‒ 224 350 (26 621), Великобритании ‒ 220 449 (31 930), Италии ‒ 219 070 (30 560), России ‒ 209 688 (1 915), Франции ‒ 177 094 (26 383), Германии ‒ 171 879 (7 569), Бразилии ‒ 162 699 (11 123), Турции ‒ 138 657 (3 786), Иране ‒ 107 603 (6 640), Китае ‒ 84 010 (4 637), Канаде ‒ 70 091 (4 991), Перу ‒ 67 307 (1 889), Индии ‒ 67 259 (2 212), Бельгии ‒ 53 081 (8 656) и Нидерландах ‒ 42 826 (5 459).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 10 мая 2020 года мы писали, что украинские медики и дети продолжают массово заражаться коронавирусом.

А 6 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд смертности.

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