Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 10 мая 2020

Главное: По состоянию на 21-30 10 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 077 594, смертей ‒ 281 287, а выздоровлений ‒ 1 394 509. В Украине же выявлено 15 232 инфицированных, зарегистрировано 391 смерть и 3 060 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 320 362 (смертей ‒ 79 180), Испании ‒ 223 578 (26 478), Великобритании ‒ 220 449 (31 930), Италии ‒ 219 070 (30 560), России ‒ 209 688 (1 915), Франции ‒ 176 782 (26 313), Германии ‒ 171 704 (7 549), Бразилии ‒ 156 862 (10 739), Турции ‒ 138 657 (3 786), Иране ‒ 107 603 (6 640), Китае ‒ 83 994 (4 637), Канаде ‒ 68 974 (4 824), Индии ‒ 67 044 (2 207), Перу ‒ 65 015 (1 814), Бельгии ‒ 53 081 (8 656) и Нидерландах ‒ 42 826 (5 459).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 5 мая 2020 года мы писали, что в ВОЗ предполагают, что первый случай заражения коронавирусом в Европе мог произойти во Франции.

А 6 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд смертности.

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